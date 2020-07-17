Судебное следствие между Джонни Деппом и компанией News Group Newspapers продолжается уже две недели в Королевском суде Лондона. Оно выявило множество грязных и скандальных подробностей супругов. Как говорится, чем дальше в лес – тем больше дров. Узнайте всю историю происходящего.

Как все начиналось?

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2011 году. Актер рассказывает о знакомстве так: "Тогда она была очень дружелюбна... Она была красивая и очень интересовалась мной и моей работой, как мне тогда казалось". Джонни говорит, что не понимал, что на самом деле ей нужны только деньги. Потому как потом оказалось, ни одной ленты с Деппом Эмбер не видела. Все же, в январе 2014-го девушку заметили с обручальным кольцом, а 3 февраля 2015-го пара поженилась.

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Джонни Депп и Эмбер Херд на премьере "Ромового дневника" в 2011 году / Getty Images

Прошел только год и 3 месяца, как Эмбер подала на развод, ссылаясь на домашнее насилие. Ей достались два автомобиля и мебель из их особняка в Лос-Анджелесе, а также два йоркширских терьера и лошадь. Также Депп в суд выплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она обещала отдать на благотворительность.

Борьба против насилия или сплошная клевета?

После развода актриса начала активно пропагандировать борьбу против домашнего насилия. В 2016 году в сети появилось скандальное видео, где Джонни кричит, разбрасывает вещи, выглядит пьяным. Хоть тогда Эмбер заявляла, что не хочет дискредитировать мужа и будет пытаться удалить это видео. Однако, интересным остается момент публикации, ведь кадры сняты с ее телефона. Также, в 2019 году актриса написала в колонке The Washington Post о том, что с подросткового возраста была жертвой насилия и терпела притеснения, когда начинала об этом говорить. Тогда Джонни Депп судился, говоря, что все это клевета. Тогда он требовал 50 миллионов долларов.

Причина суда

27 апреля 2018 года в таблоиде The Sun Дэн Вуттон написал статью под названием: "Сказитись можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться тому, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме "Фантастические звери"?" Дэн Вуттон утверждал, что существуют неопровержимые доказательства насилия, а Джоан Роулинг, похоже, не поддерживает движение против него. Джонни Депп не мог молчать: подал иск в суд на издание, поскольку этот материал причинил вред репутации актера. Его экс-жена выступала как свидетель дела на стороне издания The Sun.

Джонни Депп и Эмбер Херд в сентябре 2015 года / Getty Images

Высокий суд в Лондоне: аргументы Эмбер Херд

Американская актриса утверждает, что Джонни Депп неоднократно находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и совершал над ней моральное и физическое насилие. В частности, речь идет о ситуации, которая произошла на праздновании 30-летия Эмбер. По словам актрисы, тогда Депп опоздал на день рождения и пришел не в настроении. Он вроде бы получил плохие новости о своих деньгах, а жена тогда не поддержала его и сказала, что разочарована. Впоследствии Джонни сказал, что пошел в кровать. И тогда якобы повалил женщину на пол и тянул ее за волосы. Он также якобы бросил бутылку шампанского, которая разбилась о стену. Сам актер отрицает акт насилия, но подтвердил, что ушел с вечеринки, чтобы не ссориться.

Другой раз Джонни вроде вернулся под наркотиками и бросил в женщину телефон, который попал ей в глаз. Однако Мелисса Санчес, эксперт по вопросам домашнего насилия, по видеосвязи из Лондона сообщила, что когда осматривала ее, то никаких следов не было.

Эмбер Херд возле здания суда в Лондоне / Getty Images

Также известная ситуация о полете из Бостона в Лос-Анджелес. Эмбер утверждает, что тогда Депп также был в нетрезвом состоянии, супруги поссорились. Он бросался вещами, бил и оскорблял Эмбер. А потом уснул с мороженым, которое растеклось по его штанам. Этот снимок актриса недавно обнародовала. Джонни же отрицает ее слова и говорит, что был очень уставший после 17-часового рабочего дня. А фото сделано только для унижения.

В целом сообщают о 14 случаях агрессии. В пятницу также прошло слушание о сексуальном насилии над Эмбер. Но оно было закрытым, поэтому содержание не разглашается.

Аргументы Джонни Деппа

В свою очередь, актер сообщает то, что в их паре именно она была насильницей. "Было ощущение, что есть какие-то правила, ее собственная рутина, и если ты не играл по ее правилам, возникала проблема". Например, Джонни говорит о случае, когда они сидели перед телевизором и Эмбер насильно клала его руку на свое бедро. Он должен был уделять внимание только ей.

Также Депп утверждает, что Эмбер неоднократно била его. Издание The Daily Mail сообщало о том, что в сеть попала запись разговора бывшей супруги. Там женщина признается, что бросила в него кастрюлю, поскольку порой теряет контроль над собой, но хочет исправиться. Адвокаты также предоставили суду аудиозапись, где женщина признается, что ударила его дверью. Еще в одной записи было слышно, как они спорят, Эмбер ударила Джонни кулаком или только дала пощечину. Актер говорит, что это было больно, но она отвечает: "Ты такой ребенок, повзрослей, Джонни!" Кроме этого, Депп рассказывал о случае, когда Эмбер едва не отрезала ему палец разбитой бутылкой.

Джонни Депп возле здания суда в Лондоне / Getty Images

Как доказательства, актер предоставил суду 87 видео с камер наблюдения в доме, где бывшая жена проявляет агрессию.

К слову, на утро после вечеринки в честь дня рождения Эмбер, уборщица дома прислала Джонни фото, где на его кровати были фекалии. Предположение, что это могли быть его собаки, актер отвергает, потому как йоркширские терьеры слишком малы, чтобы даже выпрыгнуть на кровать. Он также отмечает, что потом актриса во всем призналась и сказала, что это был просто пранк (шутка).

Еще Джонни Депп заявлял, что Эмбер Херд якобы изменяла ему через месяц после бракосочетания. В частности, было обнародовано фото с камер в лифте пентхауса, где жили супруги. Там миллиардер Илон Маск обнимает Эмбер.

Илон Маск и Эмбер Херд, которая якобы предала Деппу / The Daily Mail

Работники дома говорят, что она часто приводила изобретателя в свои апартаменты, а выходила с синяками на лице. В частности, в тот день (21 мая), когда, по словам актрисы, Депп бросил в нее телефон, синяков не было. Как и на следующий день. Это сообщают Александро Ромеро и Тринити Эспарса, записавшие свои показания на видео.

Уже 27 мая и 4 июня появились следы от пальцев и кровоподтеки, но тогда Джонни Деппа не было в городе. А согласно показаниям Херд, ни с кем, кроме Илона Маска, в те дни она не встречалась. Адвокат Джонни уверен: к следам насилия на теле актрисы может быть причастен именно миллиардер.

Синяки, которые появились на лице Эмбер Херд 27 мая / People

Сам Джонни Депп высказался о своей бывшей жене так: "Рассудительная женщина-нарцисс, социопатка, которая страдает расстройством личности".

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Интересные подробности

Депп также добавил одну деталь относительно измен с Илоном Маском. Подруга Херд, мол, сообщила ему о том, что когда пара была в пентхаузе, то на самом деле в доме был секс втроем: Илон, Эмбер и британская модель Кара Делевинь. Возможно, последняя тоже будет давать показания.

В еще одной записи, представленном в суде, Депп говорит, что хочет избавиться от боли и порезать себя ножом. Эмбер же успокаивает его и просит оставить нож.

Интересная история о красных надписях на стенах. Джонни говорит, что тогда, когда Эмбер едва не отрезала ему палец, он и сделал те надписи, кровью, помадой и краской. Единственная фраза, которую точно можно разобрать: Good Luck ("Удачи").

В ходе следствия также оказалось, что когда Лили Роуз-Депп, дочь Джонни Деппа, было 12, актер советовал, как ей вести себя, если предложат покурить марихуану. Он сказал отказаться и передать ее дальше. Но в 13 лет Лили все же попробовала косяк вместе со своим отцом. Она была готова, и должна доверять отцу.

Джонни Депп возле здания суда в Лондоне / Getty Images

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Что будет дальше?

Свидетельства в пользу Джонни Деппа уже подали бывшие возлюбленные актера Ваннеса Паради и Вайнона Райдер, которые не подвергались со стороны бывшего партнера насильственным действиям. Суд между ним и News Group Newspapers продлится три недели до 27 июля. Если выиграет Джонни Депп, то получит компенсацию и появится возможность бойкотировать The Sun. Если же нет – репутация актера, скорее всего, еще больше пострадает и он будет вынужден выплатить компенсацию изданию. Относительно иска против Эмбер Херд на 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, то суд по этому делу будет проходить в следующем году. Так что пусть выиграет правда.

Автор: Мария Касий