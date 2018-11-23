Насколько римейк "Короля Лева" схож с легендарным мультфильмом: яркое сравнение

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Насколько римейк "Короля Лева" схож с легендарным мультфильмом
Насколько римейк "Короля Лева" схож с легендарным мультфильмом / nl.ign.com

Пока режиссеры фильма "Король Лев" щеголяют первым тизером, в сети горячо обсуждают новинку. Поклонники решили сравнить известную историю, снятую в 1994 и 2018 годах.

"Король Лев": что известно о мультфильме

Известная кинокомпания Disney создала мультфильм "Король Лев" еще в 1994 году. С тех пор историю про льва Симбу просмотрели миллионы людей во всем мире. Хотя со времени премьеры прошло более 24 лет, мультфильм до сих пор пользуется большой популярностью.

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По сюжету, Симба переживает большую потерю – смерть своего отца из-за злостного дяди Шрама. Львенок проходит множество испытаний, чтобы вернуться в африканскую саванну и побороться за престол.

Почему стоит смотреть "Король Лев" 2019?

Прошло почти четверть века, когда популярную историю решили экранизировать. Чтобы римейк "Короля Льва" был максимально реалистичным, создатели новой киноленты комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.

За нелегкую работу взялся режиссер Джон Фавро, который известен в Голливуде своими безупречными работами, среди которых – "Железный человек", "Книга джунглей" и "Мстители". Он уже представил первый официальный тизер к "Королю Льву", который уже покоряет сеть. Мировая премьера киноленты запланирована на 17 июля 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Король Лев" (видео):

 

Реакция сети на трейлер "Король Лев"

Римейк популярного мультфильма уже вызвал большой резонанс. Пользователи сети сразу же взялись сравнивать кадры из легендарного "Короля Льва" 1994 года и будущей новинки кино. В BoredPanda появились потрясающие кадры, которые показывают, насколько авторы подробно воспроизводят известный мультфильм.

 

 

 

Смотрите видеосравнение двух экранизаций "Короля Льва":

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
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