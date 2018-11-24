Насколько вырос сын Джамалы: волшебные фото

Популярная певица Джамала поделилась с поклонниками снимком, на котором частично видно лицо ее сына. Фото появилось в блоге артистки.

Сегодня, 27 декабря маленькому Эмиру исполнилось 9 месяцев. В знаковый для семьи день Джамала опубликовала волшебный снимок, который взбудоражил сеть. Звезда впервые засветила лицо своего сына.

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"9 месяцев – очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", – поделилась Джамала.

Семейным фото поделился и муж Джамалы - Сеит-Бекир Сулейманов. Два снимка сделаны в черно-белых цветах, что придает еще большего очарования.

Стоит отметить, что ранее Джамала наполняла свой блог милыми снимками с сыном. Однако младенца она фотографировала так, чтобы поклонники могли увидеть затылок ребенка, или же ручки или ножки.