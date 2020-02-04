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Насколько выросли кассовые сборы от украинского кино: впечатляющие цифры

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В последнее время в украинском обществе активно обсуждают отечественный кинематограф и его качество. Есть немало украинской продукции, которая финансируется из бюджета, однако о которой мы практически не слышали из-за нехватки пиара. Однако все же господдержка постоянно растет. Подробнее о прибыли от украинского кинематографа – читайте в материале.

164 – такое количество фильмов изготовлено в Украине при поддержке Госкино с 2014 по 2018 год.

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В прокат вышло 94 фильма, из которых 48 имели госфинансирование. На 100% из госбюджета поддерживается детское, авторское и дебютное кино. На 80% государство готово профинансировать игровое кино, документальные и анимационные работы. Еще до 50% могут получить украинские сериалы.

українське кіно держкіно
На 100% из госбюджета поддерживается детское, авторское и дебютное кино

Если в 2014 году украинские фильмы посмотрели 451 тысяча зрителей, то уже в 2018 году на украинские фильмы пришло 2,5 миллиона человек.

За этот период кассовые сборы выросли от 16,6 миллионов до 200 миллионов в 2018 году.

кіно гроші
Разница кассовых сборов в 2014 и 2018 годах

В 2020 году государство выделит на отечественный кинематограф 775 миллионов гривен.

кіно українське
Сколько выделит государство на украинское кино в 2020 году

Данные: "Слово и Дело".

Полный выпуск "Вести. UA" – читайте здесь.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Деньги Новости LifeStyle Бюджет 2020 LifeStyle Кино
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