Наслаждались друг другом, – Даша Астафьева рассказала о поцелуе с Олей Поляковой
Одна из самых эпатажных певиц Украины Даша Астафьева попробовала себя в роли актрисы. Во время съемок комедии "Свингеры" звезда горячо поцеловала Олю Полякову.
Как известно, Оля Полякова и Даша Астафьева сыграли главные роли в украинской комедии "Свингеры 2". В основе сюжета фильма – две супружеские пары, которые, чтобы разнообразить свою жизнь, решили поменяться партнерами. В одной из пикантных сцен героини фильма горячо целуются.
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В программе "Светская жизнь" Даша Астафьева решила прокомментировать откровенную сцену. По словам певицы, каждая девушка имеет такой опыт, поэтому в этом ничего эпатажного видит.
Кто не целовался со своей подругой? Но я не верю. 98 процентов девушек это делали или в трезвом, или в не очень состоянии. И ничего такого в поцелуе с женщиной нет для меня. Мы просто получали удовольствие и наслаждались друг другом. Это абсолютная норма,
– призналась Даша Астафьева.
Оля Полякова и Даша Астафьева в комедии "Свингеры 2" / скриншот
На съемочной площадке, по словам артистки, они с Олей Поляковой были довольно застенчивыми.
"Вот мы договариваемся, кто первый будет начинать поцелуй? И это тревожно, несмотря на то, что и Оля секс-символ, и меня неоднократно называли секс-символом. Но мы такие очень целомудренные на площадке", – добавила Даша Астафьева .
К слову, премьера комедии "Свингеры 2" запланирована на 7 марта 2019 года. Главные роли в киноленте исполнили Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.