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Наследство в 50 миллионов рублей: кому достанется имущество Галины Волчек

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Галина Волчек / www.rbc.ru

26 декабря на 86 году ушла из жизни народная артистка СССР Галина Волчек. Известно, что режиссер оставила все наследство своему единственному сыну Денису Евстигнееву. Галина Волчек завещала сыну квартиру в Москве и автомобиль Lexus LS500.

В возрасте 86 лет внезапную болезнь не поборола советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек. Прощальная церемония с художественным руководителем театра "Современник" состоялась 29 декабря в Москве. На похороны легенды театра и кино пришли ее коллеги и тысячи поклонников.

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Как сообщает издание "Комсомольская правда", наследство Галины Волчек оценили в 50 миллионов рублей – около 22 миллионов гривен. Режиссер владела автомобилем Lexus LS500, стоимость которого составляет 5 миллионов рублей, квартирой в Москве площадью 75 квадратных метров.

В собственности знаменитости был также дом в частном коттеджном поселке в Подмосковье. Земельный участок стоимостью в 5 миллионов рублей она получила в подарок от знакомого предпринимателя, когда узнала о своем диагнозе – пневмосклерозе. Тогда врачи посоветовали Галине Волчек переехать за город и больше времени проводить на свежем воздухе.

Ее единственный сын Денис Евстигнеев построил имение за свой счет совместно с женой Екатериной.

Смогла сделать все с учетом всех личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что дом будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и вышел в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, но есть лес, дикая нетронутая природа,
– рассказывала Галина Волчек в одном из интервью.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Новости России
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