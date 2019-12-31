Наследство в 50 миллионов рублей: кому достанется имущество Галины Волчек
26 декабря на 86 году ушла из жизни народная артистка СССР Галина Волчек. Известно, что режиссер оставила все наследство своему единственному сыну Денису Евстигнееву. Галина Волчек завещала сыну квартиру в Москве и автомобиль Lexus LS500.
В возрасте 86 лет внезапную болезнь не поборола советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек. Прощальная церемония с художественным руководителем театра "Современник" состоялась 29 декабря в Москве. На похороны легенды театра и кино пришли ее коллеги и тысячи поклонников.
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Как сообщает издание "Комсомольская правда", наследство Галины Волчек оценили в 50 миллионов рублей – около 22 миллионов гривен. Режиссер владела автомобилем Lexus LS500, стоимость которого составляет 5 миллионов рублей, квартирой в Москве площадью 75 квадратных метров.
В собственности знаменитости был также дом в частном коттеджном поселке в Подмосковье. Земельный участок стоимостью в 5 миллионов рублей она получила в подарок от знакомого предпринимателя, когда узнала о своем диагнозе – пневмосклерозе. Тогда врачи посоветовали Галине Волчек переехать за город и больше времени проводить на свежем воздухе.
Ее единственный сын Денис Евстигнеев построил имение за свой счет совместно с женой Екатериной.
Смогла сделать все с учетом всех личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что дом будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и вышел в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, но есть лес, дикая нетронутая природа,
– рассказывала Галина Волчек в одном из интервью.