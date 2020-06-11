Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась романтической фотографией, на которой позирует вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом. Звезда отметила, что сила их пары – это безграничная любовь.

23 мая 2019 года бывшие участники популярного украинского дуэта "Потап и Настя" поженились. Пара долго скрывала свои отношения от общественности. Влюбленные хотели сохранить счастье подальше от посторонних. Теперь они не скрывают чувства и наслаждаются супружеской жизнью. На личной странице NK в инстаграме появилась чувственная фотография с избранником.

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Романтическое фото Потапа и Насти

Вероятно, снимок был сделан в Мексике. Именно там семейная пара отдыхала этой зимой. Настя неоднократно говорила, что очень любит эту страну и мечтает вернуться туда.

Влюбленные позируют на фоне тамошней природы. Они нежно обнимают друг друга и, закрыв глаза, наслаждаются моментом. Их образы гармонично сочетаются между собой. Артистка одета в джинсовые шорты и белую блузку. Ее шею украшают подвески, а на руке видим браслет. Роскошные волосы Каменских уложила в фирменные кудри. Звезда решила продемонстрировать естественную красоту, поэтому на фото позирует без макияжа.

Потап тоже одет в рубашку белого цвета. Он дополнил свой образ джинсовой кепкой.



Настя Каменских и Потап / Instagram / @kamenskux

В посте под фото Настя написала фразу "Наша сила в любви" на двух языках – испанском и украинском. Известно, что певица имеет несколько хитов на испанском, которые стали популярными далеко за пределами Украины. Она изучает этот язык и часто в своих публикациях пользуется им.