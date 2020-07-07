Звездная жена Настя Каменских по случаю Дня поцелуев поделилась с поклонниками романтической фотографией, на которой целует своего возлюбленного, рэпера и продюсера Потапа.

NK, как всегда, выложила фотографию на личной странице в инстаграме. Она в очередной раз показала свои чувства и продемонстрировала невероятную нежность в отношениях с мужем.

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Потап и Настя позировали в летнем пляжном наряде. Вероятно, фото было сделано во время заката, лучики которого попадали в камеру. Артистка уложила волосы в привычные для себя локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Рэпер предстал на снимке в белой рубашке, шляпе и солнцезащитных очках.

На лицах знаменитостей сияют улыбки. Каменских нежно целует своего избранника в щечку.

Сегодня один из самых романтичных дней в году – День поцелуев. Когда-то прочитала, что нужно целовать близких минимум 5 раз в день. Я, обычно, перевыполняю план. Надеюсь, вы тоже. Обязательно поцелуйте перед сном тех, кого любите,

– написала в заметке NK.

Поклонники в комментариях отмечают, что пара очень милая и красивая. Они оставляют большое количество смайликов в виде сердечек и в очередной раз выражают свое восхищение.