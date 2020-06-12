Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз поделилась с поклонниками полезными советами. На этот раз она назвала комплекс упражнений, которые помогут подкачать ягодицы.

На личной странице артистки в инстаграме появилось фото, на котором она показала аппетитные формы. В заметке NK рассказала, что нужно сделать для того, чтобы получить накачанные ягодицы.

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Упражнения для ягодиц от Насти Каменских

Присест с широким разведением ног

Упражнение отлично подходит для ягодиц, ножек и внутренней части бедра.

Станьте ровно, но при этом сохраняйте естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы должны быть наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присест до того уровня, чтобы ваши бедра были параллельны полу. Колени не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь, сжимая ягодицы.

Седалищный мостик

Упражнение для тех, кому сложно приседать.

Лягте на спину. Ноги согните в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. При этом верхняя часть тела должна быть неподвижной. Во время подъема необходимо напрячь ягодицы, а после – не опускать таз до конца на пол.

Отведение ног назад с упором на пол

Встаньте на колени на полу или на коврике. Упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой

Для начала необходимо выполнять каждое упражнение пятнадцать раз по три подхода. Когда вы поймете технику и почувствуете свои мышцы, постепенно добавляйте утяжелители. Необходимо начать с 1 килограмма и увеличивать вес.