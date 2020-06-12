Настя Каменских поделилась эффективными упражнениями для ягодиц: фото
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз поделилась с поклонниками полезными советами. На этот раз она назвала комплекс упражнений, которые помогут подкачать ягодицы.
На личной странице артистки в инстаграме появилось фото, на котором она показала аппетитные формы. В заметке NK рассказала, что нужно сделать для того, чтобы получить накачанные ягодицы.
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Упражнения для ягодиц от Насти Каменских
Присест с широким разведением ног
- Упражнение отлично подходит для ягодиц, ножек и внутренней части бедра.
- Станьте ровно, но при этом сохраняйте естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы должны быть наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присест до того уровня, чтобы ваши бедра были параллельны полу. Колени не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь, сжимая ягодицы.
Седалищный мостик
- Упражнение для тех, кому сложно приседать.
- Лягте на спину. Ноги согните в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. При этом верхняя часть тела должна быть неподвижной. Во время подъема необходимо напрячь ягодицы, а после – не опускать таз до конца на пол.
Отведение ног назад с упором на пол
Встаньте на колени на полу или на коврике. Упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой
Для начала необходимо выполнять каждое упражнение пятнадцать раз по три подхода. Когда вы поймете технику и почувствуете свои мышцы, постепенно добавляйте утяжелители. Необходимо начать с 1 килограмма и увеличивать вес.