Популярная украинская певица Настя Каменских решила поделиться редким фото, на котором позирует вместе с мужем, рэпером Потапом и домашним любимцем Мими. Кадр растрогал сеть и вызвал активные обсуждения среди поклонников артистки.

Фотография появилась на личной странице певицы в инстаграме. Настя редко показывает в фотоблоге семейные фотографии, поэтому этот пост ее подписчики не оставили без внимания.

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Забавное фото было сделано в загородном доме звездной пары. Исполнительница позировала в футболке пудрового цвета с черной надписью и джинсовой юбке. Ее уши украшали большие серьги-кольца. Волосы NK уложила в привычные локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках.

Потап изображен рядом с женой в белой футболке и серых брюках. Среди аксессуаров его образ дополняли черные часы.

Но наибольшее внимание фанатов привлек домашний любимец супругов. Собачка Мими развеселила хозяев, которые не скрывали свои эмоции перед камерой.

Вот так проводить утро – вместе и с улыбкой – это то, что заряжает энергией и настроением на весь день! И я точно знаю, что день будет прекрасным,

– написала в публикации Каменских.

Настя Каменских с Потапом и Мими / Instagram / @kamenskux

За несколько часов фотографию лайкнули более 100 тысяч раз. В комментариях пользователи сети отмечают, что пара выглядит великолепно, и выражают восхищение.