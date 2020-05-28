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Настя Каменских похвасталась пышным бюстом в топе: горячее фото

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Настя Каменских показала сексуальные фото
Настя Каменских показала сексуальные фото / Instagram / @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в очередной раз взбудоражила сеть. Артистка опубликовала сексуальное фото в топе, который подчеркнул стройную фигуру и пышные формы.

Снимок появился на инстаграм-странице Насти Каменских и сразу же привлек внимание ее поклонников. Знаменитая украинка позировала в черном топе с принтом в золотистые цепи, который напоминал латиноамериканский стиль. Топ подчеркнул упругую грудь Насти Каменских, что взбудоражило сеть.

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К сексуальному наряду певица подобрала золотой перстень оригинального дизайна и круглые серьги. Волосы Настя Каменских решила не сплетать в любимый пучок, что придало эффектности кадру. А уже в заметке успешная красавица призвала поклонников любить себя.

Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя,
– призвала Настя Каменских.

"И не забудьте улыбнуться", – добавила она, опубликовав не менее жаркое фото. На этот раз Настя Каменских красовалась в светлом наряде, который обнажал ее грудь. 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Настя Каменских LifeStyle
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