Настя Каменских показала эксклюзивные кадры с Потапом в клипе "Воспоминания"

Певица Настя Каменских после свадьбы с Потапом каждый раз очаровывает сеть нежными и романтичными кадрами. 15 мая она презентовала новый клип "Воспоминания", наполненный снимками и видео, которых до сих пор не было в сети.

Песня "Воспоминания" – это романтические воспоминания Насти Каменских, поэтому и не удивительно, что ролик она смонтировала из фото и видео с Потапом. Как артистка рассказала LifeStyle 24, идея создать такую трогательную композицию пришла к ней во время просмотра фотографий в телефоне.

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Часть клипа артистке пришлось снимать в условиях карантина: звезда спела трек на дворе своего имения на Киевщине и гармонично соединила эти кадры с архивными. Настя Каменских добавила, что даже имеет "ящик воспоминаний", в который поместили старые фото, записанные на флешки, или телефоны, что до сих пор хранят фотографии певицы.

"Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно храню свои жизненные события в фото, видео или какие-то предметы. У меня есть особое место, где я складываю все флешки, старые телефоны – так называемая шкатулка воспоминаний. Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы и вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день", – отметила Настя Каменских.

Интересно, что в клипе "Воспоминания" можно увидеть немало кадров из путешествий. Настя Каменских сделала своеобразный коллаж из наиболее знаковых поездок в любимые страны, где особое место заняла Италия.

Смотрите клип к песне Насти Каменских "Воспоминания": видео