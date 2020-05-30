Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, находилась на изоляции вместе с мужем Потапом в загородном доме. В очередной публикации артистка призналась, что очень скучает по друзьям.

Настя Каменских, как и многие знаменитости, на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она проводит прямые эфиры, делится полезными видео. Также показывает стильные домашние наряды, которые помогут всегда выглядеть великолепно.

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На личной странице Насти в инстаграме появилось очередное сообщение. Она продемонстрировала свой аутфит выходного дня и рассказала о том, о чем грустит.

Образ Насти Каменских

NK одета в яркую рубашку оранжевого цвета. Вьющиеся волосы собрала в хвостик, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах и нюдовим блеском на губах. Среди аксессуаров выбрала крупные серьги-кольца и стильные кольца золотистого цвета. Также певица сделала нежный маникюр.

О чем NK грустит на карантине?

Настя отметила, что в субботу всегда приятнее просыпаться, чем в другие дни, ведь впереди два выходных. И карантин ослабили, теперь можно выходить на улицу, гулять в любимых местах.

Звезда призналась, что мечтает поскорее встретиться с друзьями и посидеть вместе в уютном кафе на террасе.