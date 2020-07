Популярная певица Настя Каменских завоевала популярность не только в Украине, но и в Латинской Америке. Ее видеоработы собирают миллионы просмотров на ютубе, а на новый хит ждут тысячи поклонников. Артистка поразила фанатов своими вокальными способностями, опубликовав лишь один короткий видеоролик.

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает покорять слушателей всего мира своим голосом. Недавно звезда опубликовала в своем инстаграме видео, в котором спародировала певиц Шер, Бритни Спирс и Шакиру.

Три песни, как три состояния, которые бывают у каждой девочки: 1 – "oops! .. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le",

– подписала сообщение NK.

Фанатам невероятно понравилось новое амплуа, в котором они увидели свою любимицу, поэтому написали ей теплые и приятные слова.

"Талантливая", "Чудесный голос", "Мурашки по коже от твоего голоса", "Очень круто", "Просто супер. Настя – ты крутая", "Умница", – писали поклонники.

Поклонники с нетерпением ждут новые релизы NK, впрочем пандемия коронавируса внесла свои коррективы, изменив планы всего мира. По словам певицы, она уже полгода ждет релиза нового испанского альбома и нового видеоролика A huevo. Исполнительница обещает, что уже совсем скоро порадует поклонников нереальным альбомом и замечательной музыкой.