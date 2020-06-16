Звездные супруги всячески пытаются держать свое тело в тонусе и делают это весьма романтическим способом. Настя Каменских и Потап устроили велопрогулку за городом, посвятив время спорту и друг другу одновременно.

Яркими фото с семейной прогулки знаменитости поделились в инстаграм-профиле. Во время длительного карантина Настя и Потап вдоволь насладились общим досугом и придумывают новые безопасные способы развлечений. Так, артисты отправились на прогулку стильными велосипедами.

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Настя Каменских выбрала короткие черные велосипедки, которые были настоящим трендом прошедшего летнего сезона, и белую футболку оверсайз с принтом. Спортивный образ завершили светлые кроссовки. Певица позировала возле роскошных особняков, один из которых, очевидно, принадлежит супругам, на ярко-салатовом велосипеде с белыми колесами, который стал неотъемлемым стильным элементом ее нового фото.

Потап "оседлал" белый велосипед, а для спортивного досуга выбрал белую футболку, коричневые шорты и кроксы. Звезды не стали детализировать, сколько километров они преодолели, однако такой отдых точно зарядил не только позитивными эмоциями, но и положительно повлиял на тело.