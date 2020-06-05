Звездные супруги Потапа и Насти Каменских являются одними из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Поклонники активно следят за развитием их отношений и интересуются деталями. Жена рэпера рассекретила неожиданную подробность о нем. NK говорит, что ее муж начал пользоваться кремом для лица.

Настя Каменских на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она делится полезными советами, спортивными упражнениями и секретами красоты. Исполнительница провела прямой эфир на личной странице в инстаграме, во время которого ответила на вопросы подписчиков.

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Настя призналась, что Потап начал пользоваться кремом для лица. Певица говорит, что он очень гордится этим, ведь надо уделять себе внимание, даже если ты очень крутой человек.

Коллекция кремов Потапа

После этого рэпер показал на камеру несколько своих кремов, которыми пользуется во время ухода за собой. Его возлюбленная прокомментировала, что такими средства он начал пользоваться примерно год назад.

Потап говорит, что ходил в спортклуб и обратил внимание на то, как мужчины ведут себя после тренировки. Они вынимают из дорогих сумок рубашки, галстуки, роскошные часы, бреются и наносят на лицо крем.

После этого я подумал, что на концертах выгляжу, как чудовище. Тогда мне захотелось чем-то себя побаловать. Есть мужчины, которые делают маникюр, педикюр и другие процедуры. Я этого не делаю, а использую только крем,

– рассказал подробности Потап.

Также артист поделился интимными деталями, которые касаются его жены. Потап сказал, что Настя следит за собой и имеет тело 18-летней девочки.