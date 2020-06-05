Настя Каменских рассекретила свой рацион для стройной фигуры
Популярная украинская певица Настя Каменских соблюдает режим правильного питания и занимается спортом. NK решила поделиться с поклонниками своим рационом, который помогает ей держать себя в прекрасной физической форме.
В заметке на личной инстаграм-странице Настя Каменских отметила, что подписчики часто спрашивают у нее о рационе здорового питания. Поэтому исполнительница решила рассказать, что ест в течение дня.
К теме Настя Каменских рассказала о неудачном опыте похудения: от голода болела голова
Настя отметила, что она ест 5 раз в день в одно и то же время. Делает перерыв между приемами пищи, который длится 3 часа. Артистка говорит, что так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции такого размера, чтобы насытиться.
Рацион Насти Каменских
Завтрак
- Овсянка или овечий йогурт (без добавок). Туда певица добавляет ягоды или фрукты, немного орехов.
Первый перекус
- Омлет с авокадо или огурцом. К зелени добавляет еще рукколу, листья салата и базилик. Омлет делает только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Каменских отмечает, что так намного полезнее.
Обед
- Варианты белка: отварная куриная грудка, стейк из говядины на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле, морепродукты.
- Варианты гарнира: гречка, коричневый рис, киноа.
- Салат из овощей на оливковом масле.
Ужин
- Варианты блюда: мясо, рыба, морепродукты.
- Салат из зелени на оливковом масле.
Второй перекус
- 150 г сыра (5% жирности).
- Чашка черного чая без сахара.
Артистка также отметила, что в течение дня позволяет себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. Также ежедневно выпивает полтора или два литра воды.