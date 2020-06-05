Популярная украинская певица Настя Каменских соблюдает режим правильного питания и занимается спортом. NK решила поделиться с поклонниками своим рационом, который помогает ей держать себя в прекрасной физической форме.

В заметке на личной инстаграм-странице Настя Каменских отметила, что подписчики часто спрашивают у нее о рационе здорового питания. Поэтому исполнительница решила рассказать, что ест в течение дня.

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Настя отметила, что она ест 5 раз в день в одно и то же время. Делает перерыв между приемами пищи, который длится 3 часа. Артистка говорит, что так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции такого размера, чтобы насытиться.

Рацион Насти Каменских

Завтрак

Овсянка или овечий йогурт (без добавок). Туда певица добавляет ягоды или фрукты, немного орехов.

Первый перекус

Омлет с авокадо или огурцом. К зелени добавляет еще рукколу, листья салата и базилик. Омлет делает только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Каменских отмечает, что так намного полезнее.

Обед

Варианты белка: отварная куриная грудка, стейк из говядины на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле, морепродукты.

Варианты гарнира: гречка, коричневый рис, киноа.

Салат из овощей на оливковом масле.

Ужин

Варианты блюда: мясо, рыба, морепродукты.

Салат из зелени на оливковом масле.

Второй перекус

150 г сыра (5% жирности).

Чашка черного чая без сахара.

Артистка также отметила, что в течение дня позволяет себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. Также ежедневно выпивает полтора или два литра воды.