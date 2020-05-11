Настя Каменских рассказала, что все лучшее взяла от родителей
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, призналась, что все самое лучшее взяла от мамы. Именно Лидия Петровна внесла большой вклад в развитие творческой карьеры артистки.
Вчера, 10 мая, был праздник у самых родных для каждого людей – матерей. Знаменитости также присоединились к поздравлениям и выражали благодарность и любовь к мамочкам в сети. Не осталась в стороне и Настя Каменских. В комментарии изданию "Сегодня. Lifestyle" она рассказала, какой вклад в ее жизни сделали родители.
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NK призналась, иногда ей казалось, что она постоянно была занята и детство проходит мимо нее. И трудолюбие и мамина поддержка помогли ей стать той, кем она является сейчас.
Я благодарна родителям. Все лучшее взяла от них. Я родилась в музыкальной семье и с детства была окружена музыкой. Меня приучили, что добиться успеха можно благодаря упорному труду,
– рассказала артистка.
Настя Каменских с мамой / Фото из открытых источников
Настя поделилась, что мама водила ее на различные кружки, а ей, как ребенку, хотелось играть с подружками, гулять. День был расписан едва не по минутам: балет, вокал, фортепиано, иностранные языки. Такую нагрузку не все могут выдержать, однако Лидия Петровна смогла привить Насте любовь к самодисциплине. Она воспитала дочь в желании к развитию, всегда говорила, что надо достигать своих целей и никогда не останавливаться, как бы тяжело не было.