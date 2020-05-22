Настя Каменских рассказала, какие 3 страны изменили ее жизнь

Популярная украинская певица Настя Каменских на карантине находит время не только для домашних фотосессий, советов и онлайн тренировок. Недавно исполнительница выпустила клип "Воспоминания", который наполнен кадрами из путешествий и лучших жизненных моментов.

В новой видеоработе Настя Каменских создала своеобразный коллаж воспоминаний из самых знаковых поездок в своей жизни. На кадрах она довольно часто появляется со своим любимым Потапом. В комментарии LifeStyle 24 звезда рассказала, что идея создать трогательную композицию ей пришла во время просмотра фотографий на телефоне, сообщает 24 канал.

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Романтическая видеоработа "Воспоминаний" изрядно понравилась поклонникам, поэтому за несколько дней клип собрал почти 2 миллиона просмотров. Настя Каменских часто путешествует и открывает для себя новые страны. Так, в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина, исполнительница рассказала о 3 странах, которые навсегда изменили его жизнь и мировоззрение.

Италия

Известно, что Настя Каменских в детстве росла в Неаполе, поэтому именно с Италией ее связывают прекрасные воспоминания и особая связь. Певица вспоминала в одном из своих интервью, что местные жители принимали ее за итальянку, поэтому, чтобы доказать, что она украинка, ей приходилось переходить на украинский или русский язык.

Настя Каменских в Италии / Фото с Instagram

"Мне очень близок темперамент итальянцев, их любовь к жизни, открытость, искренность. Меня до сих пор удивляет то, что с каждым визитом в Италию, эта страна открывается совершенно по-новому. В ней есть место для любого настроения: хотите романтику – Флоренция, Венеция для вас; прикоснуться к древней истории и почувствовать дух времени – добро пожаловать в Рим; любите нежиться на пляже – езжайте в Позитано, где разноцветные домики на склонах гор создают радужный контраст с бирюзой моря. Это страна приятных контрастов с невероятной историей и чрезвычайно жизнерадостными людьми, и каково же было счастье расти и познавать мир именно там", – отметила певица.

США

С Америкой Настю Каменских связывает очень много знаковых событий в ее жизни. Именно в США ее пригласили презентовать свой первый англо-испаноязычный трек Peligroso, который попал в авторитетный музыкальный чарт Billboard.

NK вспоминает, что рассказывала об Украине и своем творчестве на топовых утренних шоу с миллионной аудиторией. В 2018 году звезда впервые дала свое интервью на испанском языке в прямом эфире.

Америку люблю очень. Майами с его бескрайними пляжами и шумом океана, Нью-Йорк с его неугомонным ритмом жизни, Лос-Анджелес с его живописными холмами и палящим солнцем. Каждый город такой разный, но все равно доставляет удовольствие, радость и крутые воспоминания,

– рассказала исполнительница.

Мексика

Известно, что родители Насти Каменских – музыканты. Поэтому когда артистка была еще маленькой, они гастролировали по всему миру и в одном из своих туров остановились в Мексике.

Я с интересом рассматривала оттуда их фотографии, а когда они собирались с друзьями, то всегда пели местные песни на испанском языке. Любимой моей была, кстати, Cucurrucucu Paloma. И всегда мне очень хотелось попасть на те улицы из родительских фотографий,

– вспомнила исполнительница.

Именно в Мексику певицу пригласили после успеха Peligroso презентовать свой новый трек Elefante. По ее словам надо не переставать мечтать и тогда все обязательно получится.

"Я не могла поверить, что через много лет я привезла за океан не только свое творчество, но и частичку своей родной культуры. Эта страна оказалась такой контрастной, какой я себе ее представляла: Мехико-сити с его активной жизнью, романтический Канкун со своими белоснежными пляжами и приветливым солнцем, древние города майя и возможность прикоснуться к чуду мира. Все это собрано в одной стране и дополнено невероятно дружелюбными людьми, воспалительным характером и неисчерпаемым позитивом", – заявила певица.