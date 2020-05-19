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Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

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Настя Каменских в пижаме
Настя Каменских в пижаме / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских не прекращает удивлять своих поклонников. На карантине она находит время не только для онлайн-тренировок, но и домашних фотосессий. На днях артистка устроила импровизированную съемку в постели, которая отметилась пикантностью.

Соответствующие фото Настя Каменских разместила на инстаграм-странице 19 мая. Всего за считанные часы после публикации фотографии получили тысячи лайков и восторженных комментариев.

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Такой ажиотаж был достаточно прогнозируем. Все потому, что перед камерой Настя Каменских позировала в обольстительной пижаме, которая состояла из рубашки и шорт. Светлый наряд подчеркнул стройные ноги артистки. А еще большей пикантности Настя Каменских добавила позами, которые выбрала для съемки в постели.

Настя Каменських у звабливій піжамі
Настя Каменских в обольстительной пижаме / Instagram / @kamenskux

Сексуальна Настя Каменських
Сексуальная Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Вероятно, автором сексуальных фото был муж Насти Каменских – рэппер и продюсер Потап. Именно с ним звезда самоизолировалась в имении в Киевской области. Пандемия и карантин из-за распространения коронавируса никак не влияет на отношения супругов: как и раньше, Настя и Потап демонстрируют идиллию на эффектных фото.

Настя Каменських з Потапом
Настя Каменских с Потапом / Instagram / @kamenskux

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Потап Настя Каменских
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