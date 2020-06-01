Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, взбудоражила сеть стильным летним образом. Звезда показала актуальный наряд для теплых дней.

Звезды шоу-бизнеса активно готовятся к лету. Они делятся с поклонниками вариантами стильных аутфитов, однако не спешат планировать отпуска, ведь пандемия коронавируса в этом году внесла значительные коррективы в планы большинства жителей планеты. Однако нельзя забывать, что даже дома необходимо выглядеть великолепно. NK на личной странице в инстаграме поделилась своим вариантом яркого образа.

Читайте также: Настя Каменских показала стильный образ и рассказала, за чем скучает на карантине

Яркий образ Насти Каменских

Настя на карантине много времени уделяет общению со своей армией поклонников и едва ли не ежедневно показывает свой look. Ее 5-миллионная аудитория подписчиков с радостью комментирует новые публикации.

Очередные фото артистки вызвали большой ажиотаж в сети. Каменских изображена на них в кожаных обтягивающих брюках черного цвета и ярко-розовом топе с обнаженной спиной. Звезда дополнила свой образ широким черным поясом. Такой наряд красиво подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее соблазнительные формы.

Среди аксессуаров NK выбрала серьги в форме сердечек, часы, браслеты и минималистичные подвески. Волосы она уложила в привычные кудри, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках и с акцентом на глазах.



Настя Каменских в розовом топе / Instagram / @kamenskux



Яркий образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux