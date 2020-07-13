В разгар летнего сезона певица Настя Каменских часто устраивает горячие фотосессии в откровенных образах. Она с удовольствием меняет купальники и смело позирует в топах, которые подчеркивают ее соблазнительную грудь.

Настя Каменских уже вернулась из родного села, в котором отдыхала с мужем Потапом. В инстаграме она опубликовала утреннее фото с террасы загородного дома, которое, судя по всему, сделала во время завтрака на свежем воздухе. Для кадра она выбрала топ нюдового цвета, который выгодно подчеркивал ее аппетитные груди. Именно к пышному бюсту звезды было приковано внимание фолловеров.

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Хоть откровенный наряд обнажал и плоский живот Насти Каменских, однако она прикрыла тело подушкой, сидя на диванчике. Звезда предстала с легким макияжем и укладкой, подготовившись к насыщенному дню.

В заметке певица призналась, что подробно расписывает задачи и планы на каждую неделю, а каждый вечер зачеркивать выполненные пункты. Этот процесс дарит ей удовольствие, и именно потому она обожает понедельники и ощущение обновления. Поклонники радостно поделились своими привычками планировать неделю, однако большинство комментариев были посвящены безупречному виду Насти Каменских.