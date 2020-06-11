Певица тщательно следит за своим питанием и занимается спортом для того, чтобы смело щеголять безупречными формами. Настя Каменских наконец дождалась летнего сезона и примерила соблазнительный белый купальник.

Пока неизвестно, решатся ли супруги, Потапа и Настя Каменских, отправиться в заграничное путешествие, однако лето 2020 года в Украине уже располагает к отдыху и радует теплом. Знаменитость успела открыть пляжный сезон, правда пока только возле собственного дома, что продемонстрировала в инстаграме.

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Настя Каменских разделась в жаркий день и позировала в лаконичном белом купальнике с пряжками на груди и бедрах в анималистический принт. Бюстгальтер на тонких бретелях соблазнительно подчеркивал ее пышный бюст и хрупкие плечи. Бедра певица прикрыла полосатым парео, а взгляд загадочно отвела в сторону.

На лице Каменских нет макияжа, однако, судя по часам на ее руке, погружаться в воду она и не собирается. Естественно волнистые волосы звезда оставила распущенными. Стоит заметить, что это первый кадр артистки в купальнике в летнем сезоне 2020, поэтому он обречен на огромное количество лайков и восторг фолловеров.



Настя Каменских засветила стройное тело в купальнике / Фото: Instagram / @kamenskux