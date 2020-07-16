Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с творческим именем NK, взбудоражила сеть горячими снимками в нижнем белье. Упругие ягодицы, идеальный загар и стройная талия уже вызвали восторг у поклонников артистки.

Новые фото Насти Каменских

Снимки появились на инстаграм-странице Насти Каменских 16 июля. Соблазнительная певица позировала в нюдовом комплекте, состоящем из топа и бикини. Поэтому все подписчики блога NK могли полюбоваться упругими ягодицами звезды и ее стройным телом.

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Как известно, безупречная фигура Насти Каменских – это результат упорных ежедневных тренировок и правильного питания. Пройдя сама курс похудения, Настя Каменских взялась мотивировать своих поклонников к борьбе с лишними килограммами. В сети она охотно публикует фрагменты своих тренировок, которые и помогают ей сохранять стройную талию.

"Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроения. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор – это, в первую очередь, проявления заботы о своем теле и здоровье. И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу", – написала Настя Каменских к фото.

И мотивировать артистке таки удается, ведь каждая красавица хотела бы иметь такие формы.

Как когда-то выглядела Настя Каменских

Еще в составе дуэта с Потапом Настя Каменских имела гораздо более пышные формы. Однако такая фигура не заставляла артистку отказываться от мини-платьев или пикантного наряд с акцентом на декольте. Сама артистка сейчас смущается, просматривая фото из прошлого и называет образ в бирюзовом платье одним из худших.

Благодаря спорту фигура Насти Каменских кардинально изменилась и уже в сольной карьере артистка появилась с безупречными формами.

Настя Каменских до и после похудения / Фото Новости Украины