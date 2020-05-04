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Настя Каменских – 33: эротических образа артистки

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Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, сегодня, 4 мая празднует День рождения. Знаменитости исполняется 33 года. По этому случаю журналисты 24 канала подобрали эротические фото певицы в откровенных образах.

Настя Каменских является не только успешной артисткой, которая покоряет латиноамериканские музыкальные площадки, но и активным блогером. За ее страницей в инстаграме следят почти 5 миллионов пользователей сети. Она с радостью делится с ними стильными аутфитами, а некоторые из них быстро будоражат сеть своей откровенностью.

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Сексапильная избранница рэпера Потапа знает, как привлечь к себе внимание. Она является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Лента ее аккаунта в инстаграме наполнена разнообразными фотографиями и видео. NK позирует не только в изысканном наряде, но и в пикантных образах.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дни рождения Стиль и мода Настя Каменских
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