Настя Каменских и Потап продолжают миловать сеть свадебными фотографиями: эффектные кадры

Звезды украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских поженились около недели назад. Однако знаменитости до сих пор продолжают делиться с поклонниками трогательными снимками с радостного события.

Потап подорвал сеть официальным заявлением о браке с Настей Каменских утром 23 мая. В тот же день знаменитости отпраздновали пышную свадьбу, которая состоялась в ресторане под Киевом. Звездные гости публиковали фотографии и короткие видео с молодоженами под хэштегом #BearAndDiamond, не скрывая радости за своих друзей. Да и сам Потап и Настя Каменских продолжают делиться трогательными кадрами из своей роскошной свадьбы.

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На своей странице в Instagram Потап опубликовал новый снимок, на котором Настя уверенно шагает к алтарю, широко улыбаясь. "Какая она у меня красивая", – прокомментировал фото знаменитый продюсер. Также он показал трогательный момент, на котором они обмениваются кольцами. Стоит отметить, что новоиспеченная жена тоже не отстает и публикует эффектные моменты с празднования их бракосочетания и со своей фотосессии, которую принято называть "утро невесты".



Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux



Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @realpotap