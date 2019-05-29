Настя Каменских и Потап продолжают миловать сеть свадебными фотографиями: эффектные кадры

101 Читати новину українською
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @realpotap

Звезды украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских поженились около недели назад. Однако знаменитости до сих пор продолжают делиться с поклонниками трогательными снимками с радостного события.

Потап подорвал сеть официальным заявлением о браке с Настей Каменских утром 23 мая. В тот же день знаменитости отпраздновали пышную свадьбу, которая состоялась в ресторане под Киевом. Звездные гости публиковали фотографии и короткие видео с молодоженами под хэштегом #BearAndDiamond, не скрывая радости за своих друзей. Да и сам Потап и Настя Каменских продолжают делиться трогательными кадрами из своей роскошной свадьбы.

Читайте также: История любви Потапа и Насти Каменских

На своей странице в Instagram Потап опубликовал новый снимок, на котором Настя уверенно шагает к алтарю, широко улыбаясь. "Какая она у меня красивая", – прокомментировал фото знаменитый продюсер. Также он показал трогательный момент, на котором они обмениваются кольцами. Стоит отметить, что новоиспеченная жена тоже не отстает и публикует эффектные моменты с празднования их бракосочетания и со своей фотосессии, которую принято называть "утро невесты".

Потап і Настя Каменських весілля
Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux

Потап і Настя Каменських весілля
Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @realpotap

Потап і Настя Каменських весілля
Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux

 

blog_ava
Главные новости 28 мая: Саакашвили возвращается, дело водителя Blablacar получило новый виток
сегодня
1118
Теги: LifeStyle Потап Настя Каменских Музыка Звездные свадьбы Потап и Настя
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
сегодня 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
134
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 381
Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
28 мая 11:00 Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
Марта Вересюк 759
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 665
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 223
Новости
Больше новостей
Залиште відгук