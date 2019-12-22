24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Настя Каменских надела прозрачный комбинезон на телеэфир: соблазнительные фото

328 Читати новину українською
Настя Каменских в прозрачном платье / Instagram / @hilaryduff

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, ошеломила зрителей СТБ. На прямой эфир шоу "Х-фактор" она пришла в так называемом "голом" платье.

Прямой эфир состоялся в субботу, 21 декабря. Именно в этот день определялись имена финалистов развлекательного шоу "Х-фактор". Поэтому звездные наставники публично призвали поклонников голосовать за талантливых вокалистов. Не обошла традиции и Настя Каменских, которая поделилась в блоге соблазнительными снимками.

Читайте также: 3 Украинские звезды, которые любят обнажаться перед камерой: фото 18+

На съемку артистка пришла в черном кружевном комбинезоне, который подчеркнул ее стройную талию и пышные формы. Наряд Насти Каменских состоял из черного боди, которое прикрывало интимные места. Однако от этого образ не потерял жгучести: поп-звезда выглядела очень сексуально. На этот прямой эфир Настя Каменских выбрала высокий хвост. Эффектный макияж с акцентом на глаза и босоножки на каблуках завершили ее пикантный образ.

Не отказалась певица и от эпатажа. В перерыве между съемкой Настя Каменских позировала перед камерой, показав язык.

Сексуальна Настя Каменських на
Сексуальная Настя Каменских на "Х-факторе" / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських у прозорому вбранні
Настя Каменских в прозрачном наряде / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських
Певица Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Хотел быть президентом Украины: российский актер Гоша Куценко сделал неожиданное заявление
сегодня
517
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Настя Каменских
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:39 Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка
Юлія Михайлова 420
21 декабря 07:42 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 97369
20 декабря 18:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1929
20 декабря 17:22 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 3128
20 декабря 15:24 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 20-22 декабря
Юлія Михайлова 169
Новости
Больше новостей
Залиште відгук