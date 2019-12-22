Настя Каменских надела прозрачный комбинезон на телеэфир: соблазнительные фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, ошеломила зрителей СТБ. На прямой эфир шоу "Х-фактор" она пришла в так называемом "голом" платье.

Прямой эфир состоялся в субботу, 21 декабря. Именно в этот день определялись имена финалистов развлекательного шоу "Х-фактор". Поэтому звездные наставники публично призвали поклонников голосовать за талантливых вокалистов. Не обошла традиции и Настя Каменских, которая поделилась в блоге соблазнительными снимками.

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На съемку артистка пришла в черном кружевном комбинезоне, который подчеркнул ее стройную талию и пышные формы. Наряд Насти Каменских состоял из черного боди, которое прикрывало интимные места. Однако от этого образ не потерял жгучести: поп-звезда выглядела очень сексуально. На этот прямой эфир Настя Каменских выбрала высокий хвост. Эффектный макияж с акцентом на глаза и босоножки на каблуках завершили ее пикантный образ.

Не отказалась певица и от эпатажа. В перерыве между съемкой Настя Каменских позировала перед камерой, показав язык.



Сексуальная Настя Каменских на "Х-факторе" / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в прозрачном наряде / Instagram / @kamenskux



Певица Настя Каменских / Instagram / @kamenskux