24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Настя Каменских назвала книги, которые изменили ее жизнь

- Читати новину українською

Во время 3-недельного карантина немало украинцев успели просмотреть киноленты и перечитать книги, которые откладывали на потом. Одновременно Настя Каменских решила поделиться изданиями, которые повлияли и в какой-то степени изменили ее жизнь.

Украинские звезды публично призывают своих сторонников оставаться во время карантина дома и выходить только в крайней необходимости. В сети устраивают онлайн-концерты и тренировки, а на инстаграм-страницах артистов появляются подборки фильмов, которые могут удивить.

К теме: Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности

А вот Настя Каменских решила посоветовать, что прочитать во время карантина.Книги, которые предлагает певица, попадали ей в руки, в разные периоды жизни. Однако именно эти издания она считает одними из лучших.

В разные периоды жизни мне в руки попадали книги, которые помогали осознать много вещей и изменили мою жизнь в той или иной степени. Хочу поделиться ими и с вами,
– написала Настя Каменских. 

5 книг, которые советует прочитать Настя Каменских 

"Радикальное прощение" , Коллин Типпинг

Помогает научиться находиться в моменте, находиться в гармонии с собой и с окружающим миром и быть благодарной за все в жизни.


Книги, которые советует Настя Каменских / Гербарий книжных корешков

"7 привычек очень эффективных людей", Стивен Кови

Время – самый ценный ресурс и важно использовать его правильно.


Список книг на карантин / Shurshannya

Смотрите также: 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина

"Изящное искусство забивать на все", Марк Мэнсон

Есть вещи, которые знаешь, но которые не можешь почувствовать до конца. А знать и применять – разные вещи. Книга учит как раз второго.


Книги, которые могут изменить жизнь / Mind

"Мечтать не вредно", Барбара Шер

О том, как понять, чего ты хочешь и как превратить мечты в реальность.


Список книг от Насти Каменских / Stapico

"Лабиринт одиночества", Октавио Пас

Сборник чувственных, часто грустных, но очень красивых, стихов мексиканского поэта.


Октавио Пас, сборник стихов / Литакцент

10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Советы Литература Настя Каменских
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:55 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 10:30 Гениальной поэтессе Лине Костенко – 90 лет: подборка цитат, которые будут актуальными всегда
сегодня 09:15 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
Олена Булан
18 марта 18:20 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина
Юлія Михайлова
17 марта 22:23 5 сексуальных моделей, которые стали успешными актрисами Голливуда – 18+
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук