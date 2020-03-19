Настя Каменских назвала книги, которые изменили ее жизнь

Во время 3-недельного карантина немало украинцев успели просмотреть киноленты и перечитать книги, которые откладывали на потом. Одновременно Настя Каменских решила поделиться изданиями, которые повлияли и в какой-то степени изменили ее жизнь.

Украинские звезды публично призывают своих сторонников оставаться во время карантина дома и выходить только в крайней необходимости. В сети устраивают онлайн-концерты и тренировки, а на инстаграм-страницах артистов появляются подборки фильмов, которые могут удивить.

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А вот Настя Каменских решила посоветовать, что прочитать во время карантина.Книги, которые предлагает певица, попадали ей в руки, в разные периоды жизни. Однако именно эти издания она считает одними из лучших.

В разные периоды жизни мне в руки попадали книги, которые помогали осознать много вещей и изменили мою жизнь в той или иной степени. Хочу поделиться ими и с вами,

– написала Настя Каменских.

5 книг, которые советует прочитать Настя Каменских

"Радикальное прощение" , Коллин Типпинг

Помогает научиться находиться в моменте, находиться в гармонии с собой и с окружающим миром и быть благодарной за все в жизни.



Книги, которые советует Настя Каменских / Гербарий книжных корешков

"7 привычек очень эффективных людей", Стивен Кови

Время – самый ценный ресурс и важно использовать его правильно.



Список книг на карантин / Shurshannya

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"Изящное искусство забивать на все", Марк Мэнсон

Есть вещи, которые знаешь, но которые не можешь почувствовать до конца. А знать и применять – разные вещи. Книга учит как раз второго.



Книги, которые могут изменить жизнь / Mind

"Мечтать не вредно", Барбара Шер

О том, как понять, чего ты хочешь и как превратить мечты в реальность.



Список книг от Насти Каменских / Stapico

"Лабиринт одиночества", Октавио Пас

Сборник чувственных, часто грустных, но очень красивых, стихов мексиканского поэта.



Октавио Пас, сборник стихов / Литакцент