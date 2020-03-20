Настя Каменских назвала любимые фильмы: что советует посмотреть певица

Во время карантина многие звезды опубликовали списки своих любимых фильмов и сериалов. К ним присоединилась и Настя Каменских, которая не только дала свои рекомендации, но и рассмешила поклонников курьезным роликом с Потапом.

Певица показала, как проходит процесс выбора кинолент в ее семье. С Потапом она разыграла курьезную сценку, в которой не могла определиться с фильмом для вечера и в конце ролика получила от мужа пульт.

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"Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом?" – с юмором написала она.

"Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы ни была атмосфера вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. И сейчас самое время пересмотреть несколько моих любимых фильмов", – добавила Настя Каменских, объяснив, почему стоит обратить внимание именно на фильмы с ее списка.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

– В этом фильме есть все: красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все!

Смотрите трейлер к фильму "Невероятная жизнь Уолтера Митти": видео

"Бойфренд из будущего"

– Оригинальное название About time. Тот случай, когда легкий сюжет несет в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в свое время меня очень впечатлил.

Смотрите трейлер к фильму "Бойфренд из будущего": видео

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"В погоне за счастьем"

– Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит – любовь.

Смотрите трейлер к фильму "В погоне за счастьем": видео

"Трасса 60"

– Фильм о дороге жизни, за рулем – неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопрос, который нужно задать только тогда, когда знаешь ответ, и ответы, на которые нет вопросов.

Смотрите трейлер к фильму "Трасса 60": видео