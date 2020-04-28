Настя Каменских о том, как достичь желаемого: Успешные люди руководствуются правилом 72 часов

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, что для осуществления всех мечтаний и достижения поставленной цели, важно правильно формулировать их. Главное – начать действовать и не останавливаться.

Настя Каменских на карантине не тратит времени зря и занимается саморазвитием. Также артистка мотивирует своих поклонников и делится полезными советами, как достичь поставленной цели. Соответствующие ролики NK публикует на инстаграм-странице своего видеоблога.

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Настя вместе с фанатами продолжает учиться ставить цели и задачи правильно. Она подробно расписала каждый шаг, который поможет на пути к осуществлению мечты.

Кому-то для достижения новой цели, нужно выйти из зоны комфорта, а кому-то – расширять ее, ориентируясь на то, что уже умеет и знает. Оба варианта правильные. Главное, выберите оптимальный для себя. И начните действовать уже сегодня!

– призвала Каменских.