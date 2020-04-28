Настя Каменских о том, как достичь желаемого: Успешные люди руководствуются правилом 72 часов
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, что для осуществления всех мечтаний и достижения поставленной цели, важно правильно формулировать их. Главное – начать действовать и не останавливаться.
Настя Каменских на карантине не тратит времени зря и занимается саморазвитием. Также артистка мотивирует своих поклонников и делится полезными советами, как достичь поставленной цели. Соответствующие ролики NK публикует на инстаграм-странице своего видеоблога.
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Настя вместе с фанатами продолжает учиться ставить цели и задачи правильно. Она подробно расписала каждый шаг, который поможет на пути к осуществлению мечты.
Кому-то для достижения новой цели, нужно выйти из зоны комфорта, а кому-то – расширять ее, ориентируясь на то, что уже умеет и знает. Оба варианта правильные. Главное, выберите оптимальный для себя. И начните действовать уже сегодня!
– призвала Каменских.
- Реальные цели: напишите свои планы на ближайшие 3 месяца. При этом учитывайте ваше нынешнее состояние и возможности, которые есть на данный момент.
- Понимайте, к чему хотите прийти: важно видеть не только цель, но и то, как изменится ваша жизнь, когда вы реализуете ее. Четко озвучивайте для себя каждый шаг и конечный результат.
- Напишите план достижения своей цели, учитывая пункты и подпункты: для мотивации расскажите близким людям о своих желаниях и попросите поддержки.
- Устанавливайте цели, для реализации которых требуются только вы: если самостоятельно нельзя сделать что-то, то думайте так: "Что сделать мне, чтобы человек захотел сделать это для меня?"
- Обязательно хвалите себя за каждый успешный момент.
- Успешные люди руководствуются правилом 72 часов, если за 3 дня вы ничего не сделали для достижения своей цели, то вряд ли вернетесь к ней. Однако если вы за 72 часа сделали хоть что-то, то 99 процентов, что вы реализуете желаемое.