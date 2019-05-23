Настя Каменских опубликовала нежные фото невесты

Знаменитая украинская певица Настя Каменских выходит замуж за продюсера Алексея Потапенко. Певица уже поделилась первыми фото с подготовки к свадебной церемонии в социальной сети.

О свадьбе Насти Каменских и Потапа стало известно сегодня утром. Продюсер и автор песен обнародовал новый клип на песню "Константа", где признается в беспрекословной любви к своей возлюбленной. Так, сегодня, 23 мая, Потап и Настя поженятся в одном из ресторанов в Киевской области. Первые фото с подготовки к свадьбе невеста опубликовала на своей странице в Instagram.

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Одной из дебютных предсвадебных фотографий был кадр, на котором звезда стоит спиной к камере в шелковом пеньюаре и с праздничной прической в виде дульки. На спине халата виднеется слово Bride, что в переводе на русский означает "невеста".



Настя Каменских выходит замуж за Потапа / Instagram / @kamenskux

Поклонники не устают поздравлять своего кумира с этим прекрасным днем, об этом свидетельствует немалое количество комментариев под фотографией. Также Настя Каменских опубликовала фото в профиль, на котором видно праздничный макияж и счастливую улыбку невесты.



Настя Каменских выходит замуж за Потапа / Instagram / @kamenskux