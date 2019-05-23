Настя Каменских опубликовала нежные фото невесты

133 Читати новину українською
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа / Instagram / @kamenskux

Знаменитая украинская певица Настя Каменских выходит замуж за продюсера Алексея Потапенко. Певица уже поделилась первыми фото с подготовки к свадебной церемонии в социальной сети.

О свадьбе Насти Каменских и Потапа стало известно сегодня утром. Продюсер и автор песен обнародовал новый клип на песню "Константа", где признается в беспрекословной любви к своей возлюбленной. Так, сегодня, 23 мая, Потап и Настя поженятся в одном из ресторанов в Киевской области. Первые фото с подготовки к свадьбе невеста опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Одной из дебютных предсвадебных фотографий был кадр, на котором звезда стоит спиной к камере в шелковом пеньюаре и с праздничной прической в виде дульки. На спине халата виднеется слово Bride, что в переводе на русский означает "невеста".

Настя Каменських виходить заміж
Настя Каменских выходит замуж за Потапа / Instagram / @kamenskux

Поклонники не устают поздравлять своего кумира с этим прекрасным днем, об этом свидетельствует немалое количество комментариев под фотографией. Также Настя Каменских опубликовала фото в профиль, на котором видно праздничный макияж и счастливую улыбку невесты.

Настя Каменських виходить заміж
Настя Каменских выходит замуж за Потапа / Instagram / @kamenskux

blog_ava
Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
сегодня
25736
Теги: LifeStyle Настя Каменских Звездные свадьбы Потап и Настя Потап
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
58
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 113
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1086
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 654
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 679
Новости
Больше новостей
Залиште відгук