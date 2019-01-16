Настя Каменских опубликовала совместные фото с Потапом

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Настя Каменских опубликовала совместные фото с Потапом
Настя Каменских опубликовала совместные фото с Потапом / Instagram / @kamenskux

Более года пользователи сети подозревают, что Настю Каменских и Потапа связывают романтические отношения. И хотя звезды не комментируют никаких слухов, однако в сети появляются возможные доказательства.

Недавно Настя Каменских и Потап выбрали солнечную Мексику для отдыха. Неизвестно, вместе ли певцы побывали на курорте, однако в их блогах появилось немало фото, которые подогрели слухи о романе. В частности, как Настя Каменских, так и Потап показали пикантные фотографии у бассейна. Пользователи сети предположили, что это один и тот же водоем.

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Пока поклонники звезд еще обсуждали снимки, Настя Каменских показала совместные фото с рэпером. Согласно сообщениям, певица с Потапом провела завтрак. Присоединились к компании рэпер Позитив и его жена.

"Это было самое вкусное утро в Санта-Монике", – написала Настя Каменских.

После трапезы Потап и Настя сделали серию забавных фото, которые звезда объединила в небольшой ролик. "Спасибо, Потап, за все", – написала она, добавив сердечко конце сообщения.

Напомним, что Потап с Настей Каменских не раз давали поводы для слухов о романе. В сети даже говорят, что пара может пожениться, ведь певица получила кольцо от таинственного бойфренда. Потап и Настя публикуют совместные фото, ездят вместе в США, где ведутся записи эфиров с участием Насти Каменских, и рассказывают о счастливой романтической жизни, не рассекречивая имена своих избранников.

Теги: Новости Украины LifeStyle Потап и Настя Настя Каменских Отдых Музыка
Источник: 24 Канал
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