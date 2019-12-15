Настя Каменских перевоплотилась в героиню "Пятого элемента": потрясающая смена имиджа

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, сумела ошеломить поклонников эффектным перевоплощением. Звезда примерила манящий образ Лилу из киноленты "Пятый элемент".

Украинцы с восторгом наблюдают за прямыми эфирами развлекательного шоу "Х-фактор". В 10 сезоне многие вокалисты борются за победу, демонстрируя свой талант. В субботу, 14 декабря, они исполнили саундтреки к легендарным фильмам и продемонстрировали невероятные перевоплощения.

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Однако не только участники проекта поражали сменой имиджа. Так, Настя Каменских пришла на съемочную площадку в образе Лилу из "Пятого элемента". Артистка примерила парик с короткими вьющимися волосами и стала блондинкой. Образ NK дополнила мини платьем оранжевого цвета, украшенным черными полосками. Лаковые ботфорты и вечерний макияж завершили довольно пикантный look Насти Каменских.

Мне очень нравится образ Лилу. Я страстная, но одновременно обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно,

– прокомментировала Настя Каменских.

В перерыве между съемками судья шоу приняла участие в пикантной фотосессии, результаты которой показала в сети. Настя Каменских охотно садилась на стол, не скрывая своей сексуальности.



Настя Каменских в образе Лилу / Instagram / @kamenskux



Сексуальная Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Певца Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Не менее увлекательным был образ Насти Каменских в предыдущем эфире, который прошел 7 декабря. Для записи телешоу она надела красное платье из экокожи и парик, подобранный в тон к наряду. Поэтому поклонники не могут прогнозировать, с каким имиджем Настя Каменских предстанет уже в следующий уикенд.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux