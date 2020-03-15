Настя Каменских поделилась правилами жизни
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в нелегкое для всех время поделилась простыми правилами жизни, которые помогают в любой ситуации.
Супруга знаменитого рэпера Потапа всегда сохраняет оптимизм. Она пытается даже в худших случаях видеть капельку чего-то хорошего и не позволяет страху и отчаянию присутствовать в ее жизни. На своей странице в инстаграме Настя поделилась с поклонниками мыслями относительно того, как нужно действовать в различных жизненных ситуациях.
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Настя Каменских в трудное для мира время решила рассказать, каких правил придерживается даже тогда, когда наталкивается на самые сложные трудности.
Правила жизни NK:
- Будьте сознательными и внимательными.
- Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось.
- Уважайте себя и окружающих. И принимайте. Со всеми преимуществами и недостатками. ⠀
- Будьте смелыми и честными. Перед самим собой и с другими.⠀
- Работайте над собой, своими привычками, они формируют наш характер.
- Мысли должны быть добрыми.
- Будьте порядочными.⠀
- Делайте выводы каждій день – жизнь учит нас.
- Любите.⠀
- Здоровья всем!