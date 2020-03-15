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Настя Каменских поделилась правилами жизни

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Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в нелегкое для всех время поделилась простыми правилами жизни, которые помогают в любой ситуации.

Супруга знаменитого рэпера Потапа всегда сохраняет оптимизм. Она пытается даже в худших случаях видеть капельку чего-то хорошего и не позволяет страху и отчаянию присутствовать в ее жизни. На своей странице в инстаграме Настя поделилась с поклонниками мыслями относительно того, как нужно действовать в различных жизненных ситуациях.

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Настя Каменских в трудное для мира время решила рассказать, каких правил придерживается даже тогда, когда наталкивается на самые сложные трудности.

Правила жизни NK:

  • Будьте сознательными и внимательными.
  • Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось.
  • Уважайте себя и окружающих. И принимайте. Со всеми преимуществами и недостатками. ⠀
  • Будьте смелыми и честными. Перед самим собой и с другими.⠀
  • Работайте над собой, своими привычками, они формируют наш характер.
  • Мысли должны быть добрыми.
  • Будьте порядочными.⠀
  • Делайте выводы каждій день – жизнь учит нас.
  • Любите.⠀
  • Здоровья всем!

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Настя Каменских
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