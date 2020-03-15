Настя Каменских поделилась правилами жизни

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в нелегкое для всех время поделилась простыми правилами жизни, которые помогают в любой ситуации.

Супруга знаменитого рэпера Потапа всегда сохраняет оптимизм. Она пытается даже в худших случаях видеть капельку чего-то хорошего и не позволяет страху и отчаянию присутствовать в ее жизни. На своей странице в инстаграме Настя поделилась с поклонниками мыслями относительно того, как нужно действовать в различных жизненных ситуациях.

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Настя Каменских в трудное для мира время решила рассказать, каких правил придерживается даже тогда, когда наталкивается на самые сложные трудности.

Правила жизни NK: