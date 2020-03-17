Настя Каменских поделилась рекомендациями на время карантина

Знаменитая украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, не осталась в стороне от темы про коронавирус и поделилась своими мыслями. Также артистка дала поклонникам рекомендации, как действовать на карантине.

Ажиотаж вокруг коронавируса не утихает. Украинские и мировые знаменитости ежедневно рассказывают свои мысли о ситуации, которая царит в мире, и призывают поклонников отнестись к этому очень серьезно и позаботиться о своей безопасности. К числу этих звезд присоединилась и Настя Каменских. На своей странице в инстаграме она распространила публикацию, в которой дала несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы снизить риск инфицирования.

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Певица отметила, что карантин – это мера безопасности, которая нужна для того, чтобы уменьшить количество заболеваний и предотвратить массовое распространение инфекции.

Сейчас сердце бьется с особым трепетом. Понимаю, что весь мир объединяется в решениях ради здоровья людей. Карантин – это вынужденная мера безопасности, которую стоит воспринимать как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени раньше. Помните, изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет осознанным и ответственным – мы быстренько победим все вирусы,

– написала под фотографией NK.

Чтобы уберечься от инфицирования, звезда советует тщательно мыть руки с мылом и часто дезинфицировать телефон. Также следует избегать скопления людей. Сейчас есть время, которое можно использовать для того, чтобы побыть с близкими, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы.

Настя отметила, что при первых симптомах недуга стоит сразу звонить семейному врачу. Тем не менее, не следует забывать о профилактике. Нужно дышать свежим воздухом, заниматься спортом (конечно, желательно делать это дома), есть свежие овощи и фрукты (перед этим тщательно их помыть).

Пейте больше воды. Вода – это жизнь! Берегите свое здоровье и своих близких. Будьте осознанными. Я верю, что скоро все будет хорошо. Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на концертах, а пока что – в онлайн-режиме. Здоровья всем,

– подписала фотографию Каменских.

Артистка, как всегда, выглядит великолепно. На снимке она в белом свитере и синих рваных джинсах. У знаменитости нежный макияж с акцентом на глаза, а волосы уложены в привычную для NK прическу.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Украине подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом и 1 смерть от этого недуга. Гражданам советуют придерживаться карантина и оставаться дома.

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