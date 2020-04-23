Настя Каменских поделилась секретами крепких отношений

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в своем видеоблоге поделилась секретами крепких отношений и отметила, что в отношениях нужно не только отдавать, но и получать.

Отношения с близкими людьми – это самый ценный дар, который есть в нашей жизни и который необходимо беречь. Мы часто делаем больно тем, кого любим, даже не задумываясь над этим. А взамен ждем заботливого отношения, понимания и поддержки. Настя Каменских дала несколько советов, которые помогут лучше понимать дорогих сердцу людей и наладить отношения с ними.

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Над отношениями с близкими людьми нужно много работать, но сначала необходимо разобраться в них и определить пробелы.

Советы для укрепления отношений от Насти Каменских