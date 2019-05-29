Настя Каменских похвасталась фигурой в экстремальном купальнике

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Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Знаменитая украинская певица и новоиспеченная жена Настя Каменских отдыхает вместе со своим мужем Потапом в Турции. Несмотря на романтическое свадебное путешествие, звезда не забывает публиковать сексуальные фотографии в соблазнительных купальных костюмах.

После пышного празднования своей свадьбы Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц. Звездная пара отдыхает в Турции, где морской сезон стартовал уже несколько недель назад. Так, загорая под палящим солнцем, Настя Каменских продолжает публиковать не менее горячие снимки.

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Украинская поп-певица поделилась новой соблазнительной фотографией на своей странице в Instagram. На фото загорелая знаменитость позирует на фоне красивых гор и лежаков. На ней красовался белый крошечный купальник, который удачно подчеркнул красивые формы Насти Каменских. Стоит отметить, что в Instagram-stories исполнительница поделилась фотографией с утренней тренировки. Даже во время медового месяца она не забывает держать себя в форме.

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram-stories / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Настя Каменских Эротика
Источник: LifeStyle 24
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