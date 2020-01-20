Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в бикини: пикантные фото

Популярная певица и звездный тренер десятого сезона шоу "Голос страны" отправилась на отдых в Мексику вместе с мужем Потапом. Звездные супруги наслаждается долгожданным отпуском, во время которого Настя Каменских делится с поклонниками жаркими кадрами.

Артистка любит порадовать поклонников снимками и, в отличие от своего мужа, делает это довольно часто. Фото с отдыха вызывают особый интерес, и привлекают внимание.

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Настя Каменских, которая недавно появилась на страницах мексиканского Playboy, на своей странице в Инстаграме опубликовала селфи из отпуска в Мексике. На фото певица позирует в белом бикини, которое подчеркивает ее роскошный загар.

Фотографию девушка сделала сверху и таким образом демонстрирует плоский живот. Настя без макияжа показывает свою естественную красоту. Украшает девушку подвеска с надписью Love и маленькие серьги.

Предлагаем вспомнить горячие фото Насти с отдыха в Мексике, которые звезда публиковала ранее.