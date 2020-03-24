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Настя Каменских показала активную тренировку во время карантина: видео

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, пообещала поклонникам, что будет проводить регулярные онлайн-тренировки. Звезда поделилась видео, на котором занимается спортом дома.

Настя Каменских даже на самоизоляции не забывает о важности тренировок. Знаменитость отмечает, что взять себя в руки дома довольно сложно, однако это необходимо делать для хорошей физической формы и здорового самочувствия. Для подписчиков в инстаграме она разработала специальную программу тренировок и проводит их каждый день.

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Вместе с личным тренером Андреем Хомицким Каменских приготовила комплекс упражнений, который занимает более 40 минут. Для того, чтобы не получить травм, сперва NK сделала разминку. Певица ввела замечательную традицию, как с пользой можно начать день на карантине и обеспечить отличное настроение на весь день.

Вместе мы сила! Поэтому сейчас особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы сознательно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко,
– рассказала Настя.

Утренняя тренировка от Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на утро марта в Украине зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом, 3 из которых летальные. Одному человеку удалось выздороветь. Правительство призывает граждан соблюдать карантин и правила гигиены, которые могут спасти от инфицирования.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине LifeStyle Карантин в Украине 2020 Фитнес Настя Каменских
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