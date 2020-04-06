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Настя Каменских показала, как ее команда готовилась к нокаутам на "Голосе страны-10": видео

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Настя Каменских на "Х-фактор" / Пресс-служба

Певица Настя Каменских впервые заняла кресло звездного тренера "Голоса страны-10". Вместе с мужем Потапом она возглавила команду талантливых вокалистов, которые 5 апреля прошли этап нокаутов. Как все готовились к шоу – звезда показала в новом видеоблоге.

На репетициях Настя Каменских и Потап уделяют внимание каждому из участников своей команды. Именно эту подготовку артистка решила продемонстрировать поклонникам в сети, ведь зрители и понятия не имеют, что остается за кулисами развлекательного проекта.

Важно: Голос страны 10 сезон 12 выпуск: чем поражала в нокаутах команда Потапа и Насти Каменских

"Это большое удовольствие помогать людям начинать свой творческий путь, продолжать его и открывать новые грани себя. Чтобы получилось классное шоу, иногда участникам нужно не просто вложить силы в номер, но и где-то переступить через себя, покинуть свою зону комфорта. Как это было – смотрите в моем видеоблоге", – анонсировала Настя Каменских.

Артистка призналась, что во время подготовки вокалистов к эфирам нужно обращать внимание не только на технику исполнения, но и на эмоциональное состояние участников. Поэтому Настя Каменских настраивала каждого на победу и поддерживала талантливых подопечных.

"Номер в эфире занимает всего несколько минут, но каждый участник к нему долго готовится. Они переживают, и каждого нужно поддержать. Я уже прошла весь этот путь, поэтому знаю, какие слова подобрать, как мотивировать и настроить на нужную волну каждого исполнителя... Наша тренерская команда крутая тем, что я могу передать свой опыт работы как на украинском рынке, так и в Латинской Америке, США, Канаде и других странах. А Алексей, в свою очередь, – как опытный продюсер и хитмейкер", – отметила певица.

Как прошла подготовка к нокаутам "Голоса страны-10": смотрите видеоблог NK

По результатам нокаутов, четвертьфиналистами команды Насти Каменских и Потапа стали: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко. Кроме этого, впервые в истории украинского "Голоса страны" организаторы позволили создать дуэт, поэтому в прямых эфирах появятся Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Потап и Настя Настя Каменских
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