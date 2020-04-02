Настя Каменских показала, какой макияж сделала на карантине: видео
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, активно делится с поклонниками своими занятиями на карантине. Артистка проводит онлайн-тренировки, а также показывает, как ухаживает за собой. На днях Настя опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как делает макияж.
Карантин для многих женщин стал тем временем, которое можно использовать на себя, позаботиться о коже лица, сделать бьюти-процедуры и побыть в гармонии с собственным телом. Так, Настя Каменских отметила, что на карантине можно усовершенствовать свои умения по визажу. Поэтому на личной странице в инстаграме распространила видео, на котором показала секретные приемы в макияже.
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Красавица решила сделать легкий макияж, который подойдет каждой девушке, и рассказала несколько секретов, с помощью которых можно хорошо подчеркнуть зоны лица.
Под тональный крем Настя наносит кремовый хайлайтер. Благодаря этому кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск выглядит естественно.
Тональный должен быть полупрозрачный и не матовый, поскольку пользы от хайлайтера под ним будет мало. Еще лучше использовать BB крем,
– заметила NK.
Для такого макияжа Каменских советует использовать темно-коричневую тушь, которая будет иметь приближенный оттенок к черному.
На ресницах она почти не заметна, но глаза сразу становятся более выразительными и открытыми,
– говорит звезда.
Любимым косметическим продуктом певицы является бронзер. Артистка отметила, что обязательно должен быть нужный оттенок.
Выделяю скулы, гармонизирую лоб, веду по глазу к вискам, немного на линию подбородка и чуть касаюсь губ. Последнее нужно делать маленькой кисточкой, едва проходить по контуру губ. Очень трудно не переборщить, так что попрактиковаться с этим дома – самое то!
– рассказала Настя.
Настя Каменских любит экспериментировать с образами. Предлагаем посмотреть подборку различных видов макияжа, которые использовала NK в последнее время.
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