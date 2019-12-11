Настя Каменских показала роскошную фигуру в белье: жаркое фото

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Настя Каменских в белье / Instagram / @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских не бросает тренировок даже на отдыхе. И это дает результат: артистка выглядит великолепно, что не стесняется демонстрировать на жарких снимках. 11 декабря на инстаграм-странице звезды появилась очередная фотография, которая взбудоражила сеть.

Пожалуй, не каждая красавица спешит делать утреннее селфи, ведь именно в это время можно быть не в форме. Однако это мнение активно опровергает Настя Каменских, которая разместила соблазнительный снимок без макияжа и идеальной укладки волос.

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Селфи артистка сделала в ванной своего имения, где она проживает с мужем – рэпером Потапом. Вероятно, утренняя тренировка вдохновила Настю Каменских на откровенное фото, поэтому она охотно позировала в черном бюстгальтере, стрингах, натянутых чуть ли не на талию, и спортивных штанах. Соблазнительности образа придавали мокрые волосы, которое певица решила не завязывать в любимый пучок.

"Доброе утро, друзья", – игриво написала она.

Сексуальная фотография сразу же вызвала большой резонанс в сети. Сотни поклонников засыпали Настю Каменских комплиментами, другие – осудили ее за излишнюю откровенность. К комментаторам присоединился и известный украинский телеведущий Андрей Бедняков, который с юмором написал: "Только я, в первую очередь, увидел старый iPhone?"

Коментар до допису Насті Каменських
Комментарий к посту Насти Каменских / Скриншот

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Настя Каменских
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