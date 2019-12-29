Настя Каменских показала смелый образ в эфире вокального шоу

Судья проекта "Х-фактор" в суперфинале появилась в дерзком образе в стиле диско. На страницах социальных сетей певица опубликовала традиционные фотографии с субботнего эфира, представ в провокационных позах.

Знаменитая украинская исполнительница часто диктует личные тренды, которые быстро подхватывают преданные поклонники. Настя Каменских каждым публичным выходом доказывает безупречный вкус и чувство стиля.

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Так, в последнем предновогоднем эфире вокального шоу "Х-фактор" судья заменила привычное мини на сдержанный комбинезон. Однако никакая одежда не скроет сексуальность звезды, которая бъет изнутри. Ее блестящий латексный наряд цвета металлик ярко переливался под светом софитов. Для большего эпатажа свое тело певица украсила не драгоценностями, а татуировками в форме массивных цветов.

Привычные кудри знаменитость решила сменить на прямое удлиненное каре, которое гармонировало с образом в стиле диско. Аксессуарами судьи шоу стали серьги в форме крестов и большие серебряные кольца.

Для одного из кадров Настя Каменских вылезла на судейский стол и выбрала провокативную позу.



Настя Каменских в дерзком образе / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в дерзком образе / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в дерзком образе / Instagram / @kamenskux