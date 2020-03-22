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Настя Каменских показала трендовый образ без белья: обольстительное фото

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Популярная украинская певица Настя Каменских заняла кресло звездного тренера в "Голосе страны 10 сезон". Вместе с Потапом она является наставником одной из команд и поражает поклонников все новыми образами на проекте.

В воскресенье, 22 марта, состоялся 10 выпуск развлекательного шоу "Голос страны-10". Для съемок ожесточенных нокаутов Настя Каменских выбрала трендовый и довольно соблазнительный наряд, который сделал ее звездой вечера.

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Артистка красовалась в стильном комбинезоне цвета хаки, который имел особый декор в зоне декольте. Кроме этого, крой одежды пикантно обнажал грудь Насти Каменских, поэтому все зрители могли заметить отсутствие нижнего белья на звезде. Образ она решила дополнить прической: NK собрала роскошные волосы в пучок, сделав акцент на декольте.

Сейчас Настя Каменских, как и другие звездные тренеры "Голоса страны-10", находится на карантине, а съемки 10 выпуска состоялись до пандемии коронавируса. Артистка с коллегами призвала всех поклонников оставаться дома и не покидать свои дома без крайней необходимости. А чтобы будни не были скучными, Настя Каменских устроила утренние тренировки в сети. 23 марта в 9 часов утра она пригласила всех подписчиков блога приобщиться к онлайн-зарядке.

"Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать!.. Поэтому на период карантина мы с вами регулярно будем заниматься вместе. Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие "Ким", стройные ножки и подтянутые ручки!" – написала Настя Каменских, добавив фото в спортивной форме.

 

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22 марта
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Настя Каменских Новости Украины Стиль и мода
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