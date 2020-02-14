Настя Каменских показала три кардинально разных образа, которые выбрала для клипа Lollipop
Украинская исполнительница Настя Каменских в День святого Валентина в очередной раз поразила своих поклонников. Звезда выпустила игривый клип на песню Lollipop, в котором примерила несколько очень пикантных вещей. Результатом работы со стилистами она поделилась в сети.
Новые снимки со съемок клипа Lollipop Настя Каменских опубликовала почти сразу после премьеры видео. Автором ярких фотографий стал Maksym Getman, а образы для певицы подбирал стилист Andrey Anikeyev. Трек Lollipop Каменских записала совместно с испанским исполнителем Juan Magan.
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На трех снимках популярная артистка предстала в кардинально разных, однако не менее эротических образах, где показала свои роскошные прелести. Первый look был скомпонован в стиле светской дивы, где Каменских надела черное платье из страусиного пера. Вечерний макияж, безупречная прическа, массивные серьги и контрастнйы оранжевый фон прекрасно сыграли вместе в одном кадре.
Для другой фотографии и съемок в клипе артистка надела неоновый комбинезон, состоявший из привлекательного бюстье и брюк-клеш. Образ дополнили стрелки неонового цвета, которые светились в темноте, и высокий хвост-косичка.
Третий look состоял из сексуального платья фиолетового цвета из эко-кожи и черного пояса, что подчеркнуло ее грудь, талию и ноги. Образ завершали серьги, колье с массивным кулоном в форме бриллианта и нюдовый макияж с акцентом на глаза.
У своих подписчиков, звезда поинтересовалась, какой образ из клипа Lollipop им больше всего пришелся по душе. А, по вашему мнению, какой из этих трех образов подходит Каменских больше всего?
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