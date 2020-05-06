Настя Каменских показала, в каком образе отметила день рождения: волшебное фото

Одна из самых успешных певиц отечественной сцены на днях отпраздновала 33-летие. В день рождения Настя Каменских выбрала шелковое платье с пикантным декольте и кружевной халат. Игривый образ именинницы покорил сеть.

Настя Каменских, которая сейчас известна под псевдонимом NK, 4 мая отпраздновала свой день рождения. Тогда соцсети украинских звезд первого эшелона пестрели поздравлениями для популярной коллеги. Сама же певица решила отблагодарить за теплые слова и пожелания публично. В инстаграм-профиле она показала фото с празднования дома.

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Даже в изоляции Настя Каменских не изменяет себе и предпочитает гламурную одежду. Для скромного торжества она выбрала светлый образ. На ней легкое шелковое платье на бретельках с соблазнительным декольте, которое подчеркивает ее хрупкую фигуру. Тонкую линию талии выделил плетеный коричневый пояс. Обнаженные плечи знаменитость скрыла за белым кружевным халатом.

Каменских не забыла и о многочисленных аксессуарах. Ее шею украшала цепочка с оригинальной подвеской, а на ушах – лаконичные серьги с камнями. На этот раз NK решила не утруждать себя укладкой и оставила привычные кудри, которые так полюбились ее поклонникам.

С фото видно, что звездный муж Потап сумел организовать настоящий праздник для любимой жены. Одну из комнат своего дома он украсил неоновой надписью Happy Birthday. А сама же Настя Каменских решила показать презенты в инстаграм-сторис. Певица продемонстрировала, что ее дом разукрашен многочисленными роскошными букетами, которыми ее сумели поздравить близкие и друзья даже несмотря на карантин.