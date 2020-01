Настя Каменских представила особый клип, созданный с Jacob Forever и Jessy Frank

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией. Артистка записала трек со знаменитыми исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank и 24 января представила особый клип.

Как известно, NK еще в 2018 году начала покорять латиноамериканских слушателей. В США и Мексике она представила свои треки и получила большую популярность. Поэтому творческая коллаборация с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала продолжением упорного труда Насти Каменских.

Я работал со многими мировыми артистами, поэтому могу подтвердить: NK – настоящий профессионал. Она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней – еще больше,

– поделился впечатлениями Jacob Forever.

Песня артистов получила название Miami. Ритмичный трек, по словам Насти Каменских, решили посвятить "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых". Не менее впечатляет и клип, который украинская артистка и ее зарубежные коллеги презентовали в сети. Ролик сделали в стиле мультфильма, поэтому все три вокалиста появились в клипе в мультипликационных образах.

"Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами", – прокомментировала Настя Каменских.

Смотрите клип к песне Jacob Forever, NK, Jessy Frank – Miami: видео

Jacob Forever, NK, Jessy Frank – Miami: текст песни

JACOB

Para de disimular,

Yo sé muy bien lo que escondes,

Y me lo tienes que dar,

Ah ah ah ah

NK

Con él en la cama,

Pero es en tu nave que sueño viajar,

Yo sé,

Esta noche te espero en la esquina que quiero volar

GATO

Volando vámonos pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi mami,

Voy dándote adentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

NK

Contigo me voy pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi papi,

Haciéndolo dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

JACOB

Yo sé que me prefieres,

Que tu no lo quieres,

Que mi estilo te envolvió,

Súbete a la Mercedes,

Que tu eres la que puede,

La única que tiene el control,

De este loco que a ti te lleva,

Tu pone aprueba y no falla no,

Tu eres mi loca ya no hay remedio,

Romper la cama matándonos,

Oh uh oh oh

NK

Vente pa encima que el jacuzzi está espumeando,

Los panticitos al ladito voy echando,

Y eso bebé que apenas estamos empezando,

Vamo' a volar

JACOB

Volando vámonos pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi mami,

Voy dándote dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

GATO

Expresso nos tomamos un coffee,

Yo hago la foto da la posi,

Solo tienes que dejarlo a él,

Y venirte conmigo bebé

Cancélale el contrato,

Ese es el momento exacto,

Para escaparnos en cualquier rato,

Tu con tu Gato,

La cena por el ocean ya lo planeé hace rato,

Bebé yo soy un mago a tu novio,

Lo voy a convertir en tu ex,

Vamo' a perrear al Miami Fest,

Te la voy a clavar como Lebron en el West,

Tienes los ojos chiquitos como chino y japonés,

La nota se le sube si la pego a la pared

NK

Con él en la cama,

Pero es en tu nave que sueño viajar,

Yo sé,

Esta noche te espero en la esquina que quiero volar

Contigo me voy pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi papi,

Haciéndolo dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

GATO

Expresso nos tomamos un coffee,

Yo hago la foto da la posi,

Solo tienes que dejarlo a él,

Y venirte conmigo bebé (2x)

NK

Quiero irme contigo bebe,

Hasta el amanecer,

Ehh

Quiero irme contigo bebé,

NK, Gato y Jacob bebé,

Hasta el amanecer.