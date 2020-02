Настя Каменских представила страстный клип ко Дню Валентина: видео

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает покорять слушателей всего мира. Специально ко Дню святого Валентина она презентовала клип на совместную композицию Lollipop с испанским исполнителем Juan Magan.

Настя Каменских не перестает удивлять интересными творческими коллаборациями. В январе она представила особенный клип на трек, который записала с зажигательными исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank, а теперь ошеломила новым дуэтом со страстным испанским певцом Juan Magan. Такой дуэт стал продолжением упорного труда NK.

Читайте также: KAZKA выпустит совместную песню с группой Kadebostany: анонс хита

На своей странице в инстаграме артистка опубликовала сообщение, в котором поблагодарила коллегу Juan Magan и рассказала о съемках видеоработы.



Настя Каменских на съемках нового клипа / Фото: Пресс-служба

Как отмечает Настя, для нее большая гордость поработать с таким исполнителем, как Juan Magan. Певец признан во всем мире за его важную роль в развитии музыкального жанра Electro Latino и сотрудничал со многими известными исполнителями, среди которых были Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar и Paulina Rubio.

Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история двух влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но, в тоже время, сближает любовь и страсть. Именно о пылкой любви говорится в песне Lollipop,

– прокомментировала Каменских.



Настя Каменских / Фото: Пресс-служба

Любимица миллионов отметила, что ей невероятно нравится создавать музыку без границ, на своем примере показывать, что все границы только у нас в голове.

Хит записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет випутила десятки золотых и платиновых альбомов. Как рассказывает Настя, в этой студии работали такие артисты, как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и многие другие.

Juan Magan также оставил отзыв о работе с красавицей NK.

Она невероятно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. Совместная работа с ней для меня стала неповторимым опытом,

– отметил Juan Magan.

NK x Juan Magan – Lollipop: смотреть видео онлайн

NK x Juan Magan – Lollipop: текст песни

NK

La curiosidad es demasiado fuerte

Y siento que quiero probar mi suerte

Qué te parece si tiramos una moneda?

Y que suceda lo que el destino quiere que suceda

Cara tú eres mío

Cruz yo soy tuya

Pero sin prisa, déjalo que fluya

Yo no quiero nada emocional esto es una probadita nada más

CORO

Soy tu lolli, lolli, lolli, lollipop

Aprovecha ahora que después esto no se da

Quiero de tu cuerpo

Pega eso pa'ca

A ver si es verdad que das la liga esa que dices que tu das

Soy tu lolli, lolli, lolli, lollipop (lollipop)

Aprovecha ahora que después esto no se da (no se da)

Quiero de tu cuerpo

Pega eso pa'ca

A ver si tu das to' lo que dices que tu das

JUAN MAGAN

Dime si tú quieres que te bese despacito

Ya verás que bien se siente así de calientito

Guaya, dame una señal si estás dispuesta y habla,

Sé que eres loquita y que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón, nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos, bebé

CORO

NK

Come, come, come, come and get some

Fireball shot and just roll around the tongue

Well, started in the bottom, finished on the floor

Give a little taste and you want a little more

JUAN MAGAN

Que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón

nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos

Que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón

nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos, bebé

NK

Sé que ya no aguantas las ganas, eh

de tenerme en tu cama

Y cada posición de diversión

Prueba pa' que veas mi convicción

Prueba de la azuquita en cada esquina de mi cuerpo

Mi boca e' caramelo es lo que a ti te tiene envuelto, uh oh uh oh,

Contigo quiero estar la noche fría

A dónde tu me llevarías?

Vámonos

Y dame tu calor

Que la noche es de los dos

Que nadie va a saber lo que pasó

CORO

NK

Prueba de la azuquita en cada esquina de mi cuerpo

Mi boca e' caramelo es lo que a ti te tiene envuelto, uh oh uh oh,

Contigo quiero estar la noche fría

A dónde tu me llevarías?