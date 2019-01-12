Настя Каменских раскрыла свои сексуальные предпочтения: видео
Украинская певица Настя Каменских стала гостьей нового выпуска развлекательного шоу "Слава+", в котором откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
Новый эпизод проекта появился на YouTube-канале Люкс ФМ во вторник, 19 февраля.
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Каменских призналась, что является открытой и раскованной в сексуальном плане.
Я творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких рамок. Дело не в сексе, не в пошлости. Дело в том, насколько ты открыт для этого. Удовольствие – это энергия, которая проходит сквозь тебя,
– заявила она.
Однако Настя добавила, что предел неприличия – это когда "тебя кто-то режет, а все остальное – это нормально"
"Проблема, которая существует – это, когда ты не можешь обсудить с партнером то, что тебе нравится, стесняешься или боишься показать человеку. Вот, это ужасная штука", – пояснила она.
Что интересно, в интерью Каменских призналась, что очень хочет детей, а также мечтает о написании собственной книги о мотивации.
Людям нужна мотивация... я хочу написать книгу о том, как нужно с собой договариваться, настраивать себя и достигать своих целей,
– добавила она.
Смотрите полное интервью с Каменских в выпуске " Слава+":