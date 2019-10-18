Настя Каменских рассказала о рецепте молодости и жизни после свадьбы с Потапом

Популярная певица Настя Каменских может похвастаться не только отличной карьерой, но и счастливой семейной жизнью. Потап неоднократно называл свою жену в интервью фантастической женщиной, которая умеет заботиться о нем. Сама же Настя также не скрывает семейной идиллии.

В интервью программе "Жизнь известных людей" Настя Каменских рассказала о том, что после свадьбы в мае 2019 года их жизнь почти не изменилось. Певица вспоминает, как до брака они пытались сохранить отношения и не демонстрировать их публично.

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Поклонники привыкли видеть певицу в образе секс-символа украинского шоу-бизнеса. А дома звезда заботится о своем любимом мужчине. "Готовить успеваю. Есть чем похвастаться. Вчера вечером я сделала еду на два дня, на все приемы", – отмечает она.

По словам Каменских, ее рецепт молодости – это спорт, правильное питание, хорошее настроение и любовь. Также Настя признается, что приучила к занятиям спортом и Потапа.

Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и затем Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – "А я тоже так хочу",

– рассказала Настя.